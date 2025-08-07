PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Schwerer Verkehrsunfall

Ortenberg (ots)

Zwei verletzte Radfahrer und mehrere tausend Euro Sachschaden an den beiden beteiligten Zweirädern war die Bilanz eines frontalen Zusammenstoßes in der Straße 'Hinterer Burgweg'. Ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer war von Ortenberg in Richtung Ohlsbach und ein 50 Jahre alter Rennradfahrer am Mittwochmorgen kurz vor 6 Uhr in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als es zur Kollision kam. Beide Fahrradfahrer trugen zum Unfallzeitpunkt einen Sturzhelm und wurden dennoch zum Teil schwerverletzt mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781-211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

