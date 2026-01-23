PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Sievern. Am Donnerstag (22.01.2026) gegen 18:20 Uhr, beabsichtige eine 69-jährige Geestländerin in der Langen Straße in Sievern mit ihrem Pkw Opel aus einer Parklücke zu rollen. Dabei touchierte Sie leicht einen geparkten Pkw Audi. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der insgesamt auf ca. 550 Euro geschätzt wird. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Dame erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Bei ihr wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

