Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

Cuxhaven (ots)

Geestland/ Sievern. Am Donnerstag (22.01.2026) gegen 18:20 Uhr, beabsichtige eine 69-jährige Geestländerin in der Langen Straße in Sievern mit ihrem Pkw Opel aus einer Parklücke zu rollen. Dabei touchierte Sie leicht einen geparkten Pkw Audi. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der insgesamt auf ca. 550 Euro geschätzt wird. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Dame erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Vortest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Bei ihr wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell