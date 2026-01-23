Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt im Bereich Loxstedt - Unbekannter Fahrzeugführer kann sich der Kontrolle entziehen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/Stotel/BAB27. Heute Nacht (23.01.2026) beabsichtigten des Polizeikommissariates Schiffdorf gegen 01:25 Uhr einen Fahrzeugführer mit seinem PKW auf der Landesstraße 135 in Höhe Stotel einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Fahrzeugführer entzog sich daraufhin durch rücksichtsloses und grob verkehrswidriges Fahren unter hoher Geschwindigkeit der Kontrolle. Im Bereich der Anschlussstelle Stotel der Bundesautobahn 27 - Fahrtrichtung Cuxhaven überholte der Fahrzeugführer zudem beim Auffahren auf die Bundesautobahn, im dortigen Kurvenbereich, einen Sattelzug mit Auflieger durch Befahren der Gegenfahrspur. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Sattelzuges, die Beobachtungen zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

