POL-CUX: Polizeibericht für den Bereich Geestland

Cuxhaven (ots)

Schwanewede/BAB27 - Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Am Samstag, den 24.01.2026, ereignete sich um 18:34 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 27, in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Uthlede geriet hierbei ein 27-Jähriger aus Nordenham mit seinem Mercedes beim Spurwechsel ins Schleudern. Zu diesem Zeitpunkt war die Fahrbahn durch Schneefall winterglatt. Ursache dürfte dennoch eine für diese Straßenverhältnisse zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. Der Fahrzeugführer blieb glücklicherweise unverletzt. Sein Pkw war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt werden. Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Geestland - Unfallzeugen gesucht

Am Samstag, den 24.01.2026, meldete sich um 21:21 Uhr eine junge Frau. Diese hatte ihren Pkw der Marke Citroen auf einem Kundenparkplatz in der Leher Landstraße in der Ortschaft Langen abgestellt. Ihr Pkw war durch einen anderen Pkw auf dem Parkplatz an der Front beschädigt worden. Der Unfallverursacher war nicht vor Ort. Ein bislang unbekannter Unfallzeuge gab der jungen Frau jedoch einen Hinweis auf das unfallverursachende Fahrzeug, einen Pkw VW. Hierüber konnte der Fahrzeugführer, ein 21-jähriger Bremerhavener ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Polizei in Geestland bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere den Unfallzeugen sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

Geestland - Einbruch in Wohnhaus

Am 24.01.2026 nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße Unter den Linden in der Ortschaft Köhlen. Die genaue Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum 09:00 Uhr bis 14:40 Uhr eingrenzen. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Ob und was genau entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Geestland bittet Zeugen, die hierzu verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

