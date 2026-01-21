Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Zeugensuche nach Körperverletzung auf Fußgängerbrücke: Wer hat etwas gesehen?; Zeugensuche nach Bedrohung; Rund 3,5 Tonnen Brennholz geklaut: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Zeugensuche nach Körperverletzung auf Fußgängerbrücke: Wer hat etwas gesehen? - Hanau

(fg) Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen nach einer Körperverletzung, die sich am Dienstag, gegen 9.30 Uhr, in der Kinzigstraße auf der dortigen Fußgängerbrücke in Richtung Reichenberger Straße ereignet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Jugendlicher beim Überqueren der Fußgängerbrücke unvermittelt von hinten angegangen und anschließend geschlagen sowie getreten. Der Angreifer habe zudem ein Cutter-Messer vorgezeigt und mit diesem gedroht. Der 14-Jährige habe sich lösen und flüchten können. Aufgrund der Tathandlung zog sich der Jugendliche eine Verletzung im Bereich der Lippe, an der Handinnenfläche sowie im Bereich der Stirn zu. Der Tatverdächtige, zu dem es erste Hinweise gibt und bei dem es sich um einen Jugendlichen aus Hanau handeln soll, flüchtete nach der Tat. Er sei dem 14-Jährigen wohl schon nach dem Ausstieg an der Bushaltestelle am Freiheitsplatz gefolgt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zur tatverdächtigen Person machen können, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. Zeugensuche nach Bedrohung - Hanau

(me) Die Ermittler aus Hanau suchen derzeit nach Zeugen einer mutmaßlichen Bedrohung von Dienstagabend in Großauheim. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren zwei Mädchen gegen 18 Uhr auf der Straße "Pfortenwingert" (einstellige Hausnummern) unterwegs, als diese auf zwei etwa 17 Jahre alte Jungen trafen. Im Verlauf der Konversation soll einer der Unbekannten einen schusswaffenähnlichen Gegenstand gezogen und die Mädchen zum Weggehen aufgefordert haben. Zu den beiden Jungen liegen der Polizei folgende weitere Personenbeschreibungen vor:

Täter 1:

- circa 1,70 Meter groß - kurze, schwarze Haare und Oberlippenbart - trug schwarze Kapuzenjacke und schwarze Hose mit weißen Streifen

Täter 2:

- etwa 1,70 Meter groß - schlanke Figur und blonde Haare - war mit einer grünen Kapuzenjacke und einer schwarzen Hose bekleidet

Zeugen melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Hanau (06181 100-120).

3. Zeuge der Unfallflucht bitte melden! - Erlensee

(cb) Ein bislang unbekannter Zeuge beobachtete bereits am Freitag (9. Januar) auf dem Parkplatz in der Dieselstraße vor einem Lebensmitteldiscounter eine Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines braunen VW Golfs mit HU-Kennzeichen soll gegen 15.25 Uhr beim Ausparken einen grauen Audi Q7 beschädigt haben. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, soll diese anschließend geflüchtet sein. Der nun gesuchte Zeuge wartete am beschädigten grauen SUV und teilte der Fahrzeugbesitzerin den Unfallhergang sowie das Kennzeichen des unfallverursachenden Autos mit, woraufhin die Fahrzeugführerin des Volkswagens ermittelt werden konnte. Der Beobachter, als auch weitere Hinweisgeber melden sich bitte telefonisch auf der Wache der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Rund 3,5 Tonnen Brennholz geklaut: Zeugen gesucht! - Neuberg

(cb) Rund 3,5 Tonnen Brennholz klauten Unbekannte aus einem Wald bei Neuberg. Wie die Täter das dort gelagerte Holz aus dem Wald abtransportierten, ist Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Der Diebstahl des Brennmaterials, welches einen Wert von mehreren hundert Euro hat, ereignete sich zwischen Dienstag (13. Januar) und Montag (19. Januar). Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Langenselbold unter der Rufnummer 06183 91155-0 entgegen.

5. Hochspannungskasten mit Hakenkreuz beschmiert: Zeugensuche! - Gelnhausen

(fg) Unbekannte haben einen Hochspannungskasten mit einem roten Hakenkreuz beschmiert, weshalb die Polizei ermittelt und nach Zeugen sucht. Das Hakenkreuz wurde am Dienstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, im Rahmen einer Streifenfahrt auf einem Feldweg zwischen Gelnhausen-Meerholz und Gründau-Rothenbergen festgestellt. Wann die rote Farbe an dem Hochspannungskasten angebracht wurde ist nicht bekannt. Die Polizei hofft durch diesen Aufruf auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Angaben zum geschilderten Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

6. Wer hat den Seitenspiegel des Rettungswagens touchiert? - Bad Orb

(cb) Während Rettungskräfte am Dienstag bei einem Einsatz in der Ludwig-Schmank-Straße (einstellige Hausnummern) eingesetzt waren, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den am Straßenrand abgestellten Rettungswagen. Vermutlich touchierte dieser im Vorbeifahren den Außenspiegel des Krankenwagens und hinterließ dadurch einen Sachschaden von etwa 250 Euro. Ohne seinen Pflichten nachzukommen, flüchtete der Unfallverursacher anschließend. Zeugenhinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Bad Orb telefonisch unter der Rufnummer 06052 9148-0 entgegen.

7. Zeugen gesucht: Hakenkreuzschmierereien an Fassaden - Birstein

(cb) Die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessens ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, nachdem Unbekannte Hakenkreuze und Schriftzüge auf zwei Fassaden geschmiert hatten. Die Täter sprühten zwischen Freitag, 21 Uhr und Dienstag, 10 Uhr, mehrere Hakenkreuze sowie rassistische Beleidigungen auf die Wände eines Sportheims sowie einer Schule in der Sudetenstraße. Hierzu nutzen diese rote Sprühfarbe. Derzeit können noch keine Angaben zur Sachschadenshöhe gemacht werden. Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die Ermittler.

Offenbach, 21.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

