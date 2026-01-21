PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Tankstellenüberfall am Abend: Kripo fahndete nach drei Unbekannten

Rodenbach (ots)

(lei) Mit zahlreichen Streifen suchte die Polizei am Dienstagabend nach drei flüchtenden Tätern, nachdem diese eine Tankstelle in der Gelnhäuser Straße überfallen hatten.

Dem Geschehensablauf zufolge, den die Beamten anhand erster Ermittlungen bislang rekonstruiert haben, hatte das Trio kurz nach 21 Uhr den Verkaufsraum betreten. Einer von ihnen - er war etwa 1,70 Meter groß, kräftig, maskiert und schwarz gekleidet - forderte von einer Angestellten die Herausgabe des Kasseninhalts und schlug mit einem Hammer auf den Tresen, um seiner Forderung wohl Nachdruck zu verleihen. Augenscheinlich hatte er auch einen schusswaffenähnlichen Gegenstand dabei. Das Geld, mehrere hundert Euro, ließ er sich in eine schwarze Sporttasche packen. Während einer seiner beiden Komplizen (schlank, helle Hose, schwarze Oberbekleidung, dunkle Schuhe) an der Tür offenbar Schmiere stand, überwältigte der andere (schlank, ebenfalls helle Hose und schwarze Schuhe) einen im Verkaufsraum anwesenden Kunden. Alle drei verschwanden danach in Richtung Leipziger Straße; die sofortige Fahndung nach ihnen erbrachte bislang keinen Erfolg.

Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei sicherte noch in der Nacht Spuren am Tatort und hofft nun auf weitere Hinweise auf die Unbekannten. Zeuginnen und Zeugen, die weitere Informationen geben können, sind aufgerufen, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

