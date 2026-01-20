Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gutachter eingeschaltet: Fußgänger bei Kollision mit Pkw lebensbedrohlich verletzt

Offenbach am Main (ots)

(me) Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Dienstagmittag ereignete, wurde eine Person lebensbedrohlich verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Skoda-Lenker gegen 13.45 Uhr den Hessenring und bog im weiteren Verlauf nach links in die Waldstraße ein. Scheinbar übersah der Senior beim Einbiegen einen die Straße querenden Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Der Passant im Alter von 83 Jahren trug durch die Kollision mutmaßlich mehrere Frakturen davon und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde ein Gutachter mit der Klärung des Unfallhergangs beauftragt. Zeugen des Zusammenstoßes melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach (069 8098-5100).

