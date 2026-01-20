Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Zusammenstoß beim Spurwechsel: Zwei Mitfahrer leicht verletzt

Steinau an der Straße (ots)

(me) Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen wurden nach den derzeitigen Erkenntnissen zwei Personen leicht verletzt. Gegen 9.40 Uhr fuhr eine VW-Lenkerin auf die Autobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main auf. Augenscheinlich, um einen Lastkraftwagen zu überholen, zog die Dame mit ihrem Golf anschließend von der rechten auf die linke Fahrbahn und übersah hierbei den dort fahrenden Kia. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden die beiden Mitfahrer des grauen EV 6 leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf mehr als 40.000 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizeiautobahnstation Südosthessen (06181 9010-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell