PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsteilnehmer unter Kokaineinfluss

Haßloch (ots)

Am 11.01.2026 kontrollierten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch den Fließverkehr im Ortskern. Gegen 12:30 Uhr wurde in der Lindenstraße ein 47-Jährige PKW-Fahrer kontrolliert, bei welchem sich Verdachtsmomente eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums ergaben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und bestätigte den ersten Eindruck der Beamten. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde dem Kraftfahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun als Betroffener im Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle über die berauschte Fahrt informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 21:58

    POL-PDNW: Drogenmix im Blut

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 11.01.2026 um 19:45 Uhr wurde ein 29-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem E-Bike in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen, da dieser leicht mit seinem Gefährt schwankte. Der Grund für die Fahrweise konnte schnell gefunden werden, da dieser unter Einfluss von Kokain und Cannabis stand. Ferner zeigte dieser im Verlauf der Kontrolle deutliche Ausfallerscheinungen hinsichtlich Betäubungsmittel. Da das ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 19:01

    POL-PDNW: Berauscht auf dem Fahrrad unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 11.01.2026 gegen 17:30 Uhr ein 40-jähriger Neustadter, als er in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Von dem Mann ging starker Atemalkoholgeruch aus. Ein entsprechender Vortest erbrachte einen Promillewert von 1,65 Promille. Ferner konnte eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden. Daher wurde das Fahrrad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren