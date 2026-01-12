Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsteilnehmer unter Kokaineinfluss
Haßloch (ots)
Am 11.01.2026 kontrollierten Kräfte der Polizeiinspektion Haßloch den Fließverkehr im Ortskern. Gegen 12:30 Uhr wurde in der Lindenstraße ein 47-Jährige PKW-Fahrer kontrolliert, bei welchem sich Verdachtsmomente eines zeitnahen Betäubungsmittelkonsums ergaben. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain und bestätigte den ersten Eindruck der Beamten. Nach Untersagung der Weiterfahrt wurde dem Kraftfahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun als Betroffener im Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle über die berauschte Fahrt informiert.
