Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Bäckerei: Zeugensuche!; Silberner Audi beschmiert: Wer hat etwas gesehen?; Opel-Fahrer streifte Fußgängerin: Hinweise erbeten! und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Bäckerei: Zeugensuche! - Offenbach

(fg) Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Bäckerei in der Sprendlinger Landstraße (60er-Hausnummern) eingestiegen und öffneten einen dortigen Tresor. Mit Bargeld machten sich die Eindringlinge, die sich offenbar über den Keller Zugang verschafft hatten, anschließend davon. Der Einbruch wurde der Polizei am Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, gemeldet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Nach misslungenem Diebstahl: Täter flüchtete - Offenbach

(me) Etwa 20 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, braune und kurze Haare, hellgraue Steppjacke, Jeans, weiße Sneaker: So lautet die Personenbeschreibung eines Mannes, der am Dienstag beabsichtigte Bargeld zu stehlen. Gegen 18 Uhr soll der Unbekannte eine Apotheke im Isenburgring (40er-Hausnummern) betreten haben. In einem unbeobachteten Moment habe er Bargeld aus einer der Kassen nehmen wollen, wurde hierbei jedoch durch einen Angestellten erwischt und kurzzeitig festgehalten. Der junge Mann musste seine Beute zurücklassen und ergriff die Flucht. Hinweisgeber melden sich bitte auf dem Polizeirevier in Offenbach (069 8098-5100).

3. Anwohner überraschten Einbrecher: Zeugen gesucht! - Offenbach

(me) Im Verlauf des Dienstags machte sich ein Einbrecher an einem Wohnhaus in der Hergenröderstraße (10er-Hausnummern) zu schaffen. Nachdem die Anwohner gegen 18 Uhr das Einfamilienhaus verlassen hatten, betrat der Eindringling offenbar über den Garten das Grundstück. Hiernach hebelte der Langfinger eine Balkontür im Obergeschoss des Hauses auf und gelangte so hinein. Während er das Objekt nach Wertgegenständen durchsuchte, wurde er mutmaßlich durch die gegen 19.20 Uhr heimkehrenden Bewohner gestört. Er flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kripo aus Offenbach nimmt Hinweise unter der Hotline 069 8098-1234 entgegen.

4. Silberner Audi beschmiert: Wer hat etwas gesehen? - Neu-Isenburg

(me) Unbekannte beschmierten einen silbernen Wagen mit Farbe, weshalb die Polizei nach Zeugen sucht. Nachdem der Halter seinen Audi am Dienstagmorgen, gegen 6 Uhr, auf der Martin-Behaim-Straße (10er-Hausnummern) abgestellt hatte, musste dieser am Folgetag, gegen 13 Uhr, die schwarze Farbe feststellen. Die Anhaftungen wurden offenbar mit einer Sprühdose an dem A4 angebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese nehmen bitte mit der Kripo aus Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 Kontakt auf.

5. Opel-Fahrer streifte Fußgängerin: Hinweise erbeten! - Obertshausen

(cb) Eine 16-jährige Schülerin überquerte vergangenen Mittwoch (14. Januar) die Schönbornstraße (30er-Hausnummern) an einer dortigen Fußgängerampel, als sie von einem Opel mit HU-Kennzeichen gestreift wurde; sie zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der zwischen 18 und 19 Jahre alte Fahrer kam offenbar aus Richtung der Bahnhofstraße und soll aufgrund des Missachtens einer roten Ampel mit der querenden Teenagerin zusammengestoßen sein. Die Jugendliche zog sich leichte Verletzung am Handgelenk sowie am Schienbein zu. Ohne sich um die Verletzte zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher in Richtung Bundesstraße 448. Der Fahrer des geflüchteten Wagens hatte augenscheinlich einen schwarzen Kinnbart, er soll dunkel gekleidet gewesen sein und eine schwarze Mütze getragen haben. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5699 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

Offenbach, 21.01.2026, Pressestelle, Felix Geis

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell