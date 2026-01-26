Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfälle aufgrund Schneefalls

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Im Landkreis Cuxhaven kam es am heutigen Morgen (26.01.2026) zu einigen wetterbedingten Verkehrsunfällen. Bisher wurden die Einsatzkräfte zu insgesamt 14 Verkehrsunfällen gerufen. Zum Glück handelte es sich vorwiegend um Blechschäden. Sechs Unfälle ereigneten sich auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Schwanewede und Bremen-Ihlpohl, in beide Fahrtrichtungen. Bei einem dieser Unfälle wurde eine Person leicht verletzt. Da der Schneefall zurzeit noch anhält mahnt die Polizei zu vorsichtiger Fahrweise, um weitere Unfälle zu vermeiden.

