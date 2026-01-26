PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche in Wohnhaus und Gaststätte

Cuxhaven (ots)

Gaststätteneinbruch

Wurster Nordseeküste/Dorum. In der Nacht von Samstag, 24.01.26, auf Sonntag, 25.01.26, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Speckenstraße in Dorum ein. Die Täter verschafften sich vermutlich über eine Terrassentür Zugang zu der Gaststätte. Entwendet wurden Lebensmittel und Bargeld. Zeugen, die in der Tatnacht Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland unter 04743-9280 zu melden.

+++++

Wohnungseinbruch

Loxstedt. Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Fleester Straße ein. Die Täter gelangten über ein rückwärtiges Fenster in das Haus und durchsuchten alle Räume. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

