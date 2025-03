Polizei Hamburg

POL-HH: 250305-4. Polizei verhaftet Tatverdächtigen zu versuchten Tötungsdelikten in Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.02.2025, 20:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Ottensen, Piependreiherweg

Nachdem ein 33-Jähriger Mitte Februar zwei Familienangehörige im Stadtteil Ottensen mit einem Messer schwer verletzt hatte und geflüchtet war, hat die Polizei den Tatverdächtigen vergangenen Samstag in Dortmund verhaften können.

Für die Hintergründe wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5972034, verwiesen.

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl für den 33-jährigen türkischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des versuchten Mordes sowie des versuchten Totschlags. Parallel dazu gelang es Zielfahnderinnen und -fahndern (LKA 23), den Gesuchten in Dortmund zu lokalisieren, wo er am Samstagmittag durch Spezialeinsatzkräfte der Polizei Hamburg (LKA 24) in einer Gaststätte verhaftet wurde.

Einsatzkräfte transportierten den Tatverdächtigen anschließend in die Justizvollzugsanstalt Dortmund, wo ihm der Haftbefehl verkündet wurde. Der Mann wird im weiteren Verlauf an das Untersuchungsgefängnis Hamburg überstellt.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

Zim.

