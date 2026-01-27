Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte ++ 2 Einbrüche

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfälle aufgrund Schnee- und Eisglätte

Landkreis Cuxhaven. Die Beamten der Polizeiinspektion Cuxhaven mussten gestern, 26.01.2026, zu insgesamt 28 Verkehrsunfällen aufgrund Schnee- oder Eisglätte ausrücken. Am stärksten betroffen war die A27 mit insgesamt 10 Unfällen. Zum Glück blieb es bei den meisten Unfällen bei Blechschäden, allerdings wurden 5 Autofahrer leicht verletzt. Der Gesamtschaden der 28 Unfälle liegt bei etwa 100.000 Euro.

++++++

Fahren ohne Versicherung

BAB 27/Bremerhaven. Am 26.01.2026, gegen 22:17 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Geestland einen 29-jährigen Bremerhavener auf der BAB27 im Bereich Bremerhaven. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Versicherungsschutz des Fahrzeuges bereits seit über einem Monat erloschen war. Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

++++++

Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung

BAB 27/Bremerhaven. Am 26.01.2026, gegen 20:30 Uhr, ereignete sich auf der BAB 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 76-jährige Frau aus Schiffdorf fuhr mit ihrem PKW auf die Autobahn in Richtung Bremen auf. Hinter ihr fuhr ein 24-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW. Der junge Mann wechselte sofort auf den Überholfahrstreifen, um die 76-jährige zu überholen. Dabei übersah er den PKW eines 29-jährigen Bremerhaveners auf dem Überholfahrstreifen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der 29-jährige eine Gefahrenbremsung einleiten und wollte nach rechts ausweichen. Auf der winterglatten Fahrbahn verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Seitenschutzplanke und dem PKW der 76-jährigen. Der Gesamtschaden wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Gegen der 24-jährigen Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

++++++

Einbruch in Schule

Geestland/Langen. Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in Langen ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten im inneren vor allem Büros. Entwendet wurden einige Tablets und Bargeld. Der Schaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

++++++

Werkzeug und Pedelec-Akkus gestohlen

Spaden. Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in eine Garage in der Blinkstraße ein. Die Täter hebelten das Garagentor auf. Entwendet wurden Akkus und Zubehör von Pedelecs und diverses Werkzeug. Der Schaden beträgt etwa 1.500 Euro.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell