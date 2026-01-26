Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Versammlung in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am heutigen Montag fand in Cuxhaven eine angemeldete Versammlung zum Thema "Die Unterdrückung von Kurdistan in Syrien" statt. An der Versammlung nahmen etwa 210 Personen teil. Nach einer Auftaktkundgebung um 16 Uhr auf dem Kaemmererplatz ging der Aufzug über die Bahnhofstraße zum Bahnhof und wieder zurück zum Kaemmererplatz. Hier fand eine Abschlusskundgebung statt. Die Versammlung endete gegen 17.30 Uhr. Der Verlauf war störungsfrei. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.

