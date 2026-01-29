Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: 2 Unfälle ++ 2 Diebstähle im Fahrzeugbereich

PKW kollidiert mit LKW

BAB27/Cuxhaven. Gestern Nachmittag kam es gegen 14 Uhr auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Ein 56-jähriger Cuxhavener überholte mit seinem PKW einen LKW. Dabei geriet der PKW aus bisher unbekannter Ursache vom Überholfahrstreifen nach rechts auf den Hauptfahrstreifen und kollidierte mit dem LKW eines 41-jährigen aus dem Landkreis Harburg. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 7.000 Euro geschätzt.

Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss

Cadenberge. Gestern Abend, 28.01.2026, kam es gegen 17.40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Stader Straße in Cadenberge. Ein 43-jähriger aus Osten musste mit seinem PKW verkehrsbedingt halten. Ein 38-jähriger aus Oberndorf übersah dies und fuhr mit seinem PKW auf das haltende Fahrzeug auf. Die 36-jährige Beifahrerin im haltenden PKW wurde leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei Hemmoor konnte den Fahrer nach kurzer Zeit anhalten. Schnell stellte sich der Grund für den Unfall und auch die Unfallflucht heraus. Der Mann war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 38-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt

Räder von PKW gestohlen

Geestland/Bad Bederkesa. In der Nacht von Montag, 26.01.26, auf Dienstag, 27.01.26, entwendeten unbekannte Täter alle vier Räder eines Leicht-PKW. Das Fahrzeug war im Handelspark in Bad Bederkesa geparkt. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 04743-9280 zu melden.

Diebstahl eins Pedelecs

Geestland/Langen. Gestern Morgen, 28.01.2026, wurde gegen 7.30 Uhr ein Pedelec in der Leher Landstraße gestohlen. Das Fahrrad war mit zwei Schlössern gesichert vor einem Supermarkt abgestellt. Nach dem Einkauf der Eigentümerin wurde der Diebstahl bemerkt. Der Schaden liegt bei über 5.000 Euro.

