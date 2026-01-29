PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer eines Pedelec gesucht

POL-CUX: Eigentümer eines Pedelec gesucht
Cuxhaven (ots)

Pedelec sichergestellt - wem gehört das Fahrrad?

Loxstedt. Am Mittwochabend (28.01.2026) meldete gegen 23 Uhr eine aufmerksame Anwohnerin, dass eine männliche Person im Bereich der Bahnhofstraße mit einem Fahrrad gestürzt sei. Der Mann hätte das Pedelec im Anschluss hinter einer dortigen Apotheke abgestellt und sei in Richtung Bahnhof gelaufen. Der 61-jährige aus Loxstedt konnte von Beamten der Polizei Bremerhaven am Hauptbahnhof zu dem Vorfall und dem Pedelec befragt werden. Da er keinerlei Eigentumsnachweis oder entsprechende Angaben machen konnte, geht die Polizei derzeit davon aus, dass das Pedelec entwendet wurde. Bisher konnte kein Eigentümer in Erfahrung gebracht werden. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarzes Kalkhoff. Auffällig ist ein schwarzer Reisenthel Einkaufskorb auf dem Gepäckträger. Der Eigentümer des Pedelecs oder Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
