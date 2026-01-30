Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Fuchs auf der BAB im Bereich Altenwalde - Fahrzeugführer verliert im Anschluss die Kontrolle und wird schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Altenwalde/BAB27. Am Donnerstag (29.01.2026) kam es gegen 18:50 Uhr auf der BAB27 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fuchs. Ein 20-jähriger Cuxhavener befuhr mit seinem PKW Opel die Autobahn in Fahrtrichtung Süden und beabsichtigte diese an der Anschlussstelle Altenwalde zu verlassen. Dabei kollidierte der PKW mit dem Tier. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf der Seitenschutzplanke im Abfahrtsbereich zum Stillstand. Der Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, es entstand ein geschätzter Sachschaden von 2.500 Euro.

