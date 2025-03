Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Verletzte Person und Handy gestohlen - Zeugensuche

Duisburg (ots)

Als eine Zeugin am Donnerstagabend (20. März, 22:59 Uhr) in ihrem Auto an der Fürst-Bismarck-Straße wartete, klopfte ein am Kopf blutender Mann an ihre Scheibe. Er bat sie, mit ihrem Telefon die Polizei zu rufen, da seins von einem oder mehreren unbekannten Tätern entwendet worden sei. Er hatte Verletzungen im Gesicht und blutete aus der Nase.

Er schilderte den hinzugerufenen Beamten, dass er von hinten niedergeschlagen worden und bewusstlos auf die Straße gefallen sei. Nachdem er zu sich kam, hätte er das Fehlen seines Handys bemerkt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist unklar, ob es ein oder mehrere Täter waren.

Die Polizei sucht Zeuginnen oder Zeugen, die im Umkreis der Fürst-Bismarck-Straße Beobachtungen gemacht oder Geräusche gehört haben. Diese wenden sich mit Hinweisen bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800.

