Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann will Solarmodule demontieren und wird erwischt

Pößneck (ots)

Am Sonntagmorgen meldeten Anwohner aus der Straße des 3. Oktober in Pößneck eine verdächtige Person, die über eine Leiter auf ein Dach gestiegen sei. Vor Ort wurde dann ein 45-Jähriger angetroffen. Dieser hatte ein, mit Bauzäunen begrenztes, Gelände betreten und war über eine Leiter auf das Gebäudedach geklettert. Dort hatte der nun Beschuldigte bereits mehrere Solarmodule demontiert und zum Abtransport bereitgelegt. Durch die eingesetzten Beamten wurde der 45-Jährige sodann bei seiner Tatausführung gestört und zur Polizeidienststelle gebracht. Es wurde eine Anzeige erstattet, nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell