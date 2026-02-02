PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Erst der Sohn dann die Mutetr
Fahren ohne Pflichtversicherung

Saalfeld (ots)

Am Samstag, dem 31.01.2026, gegen 19.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Bahnhofstraße in Saalfeld einen E-Scooter. Den Beamten war zuvor aufgefallen, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Außerdem befanden sich zwei Personen auf dem Scooter. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der E-Scooter tatsächlich nicht pflichtversichert war und dennoch im öffentlichen Verkehrsraum genutzt wurde. Zwar handelt es sich dabei um eine Straftat, jedoch war der Fahrer erst 13 Jahre alt und somit strafunmündig. Der Junge sowie der E-Scooter wurden daraufhin seiner Mutter übergeben.

Nur wenige Stunden später, am frühen Morgen des 01.02.2026 gegen 04.45 Uhr, wurde die Polizei erneut zu einem Vorfall gerufen. Dieses Mal war es die Mutter des 13-Jährigen selbst, die mit dem E-Scooter verunfallte. Sie stürzte beim Abbiegen von der Friendensstraße in den Promenadenweg in Saalfeld und verletzte sich dabei leicht.

Warum sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Fest steht jedoch, der von ihr genutzte E-Scooter war nicht pflichtversichert. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Unklar ist bislang, weshalb sie, nur wenige Stunden nachdem die Polizei sie ausdrücklich auf die fehlende Versicherung des Scooters ihres Sohnes hingewiesen hatte, selbst mit dem nicht versicherten E-Scooter unterwegs war.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei erneut darauf hin, dass E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum eine gültige Versicherung benötigen. Zudem gelten dieselben Grenzwerte für Alkohol und andere berauschende Mittel wie für Pkw-Fahrer. Weiterhin dürfen E-Scooter ausschließlich allein genutzt werden, dass Fahren zu zweit ist verboten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

