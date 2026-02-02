PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Größerer Polizeieinsatz nach Einbruch

Pößneck (ots)

Am Samstagmorgen kam es kurz vor 6 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz im Stadtgebiet von Pößneck, der sich bis in die Nachmittagsstunden zog. Zunächst unbekannte Täter waren in ein Taxiunternehmen in der Bahnhofstraße eingebrochen und hatten die dortigen Büroräume durchsucht.

Eine Zeugin bemerkte in dem Zusammenhang mehrere flüchtende Personen, die sich an einer Papiermülltonne zu schaffen machten, und informierte daraufhin die Polizei. Im Rahmen des Einsatzes wurden mehrere Unterstützungskräfte der Thüringer Polizei sowie ein Polizeihund eingesetzt, um die Fährte der zunächst flüchtigen Täter verfolgen zu können.

Im Zuge der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnten schließlich drei Tatverdächtige ermittelt und anschließend aufgesucht werden. Es handelt sich um drei männliche, ortsansässige Personen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren.

In den zurückliegenden Wochen war es in Pößneck sowie im Umland zu einer Vielzahl von Einbrüchen gekommen, weshalb insbesondere Polizeibeamte aus Schleiz intensiv mit entsprechenden Ermittlungen betraut waren. Im Rahmen des Einsatzes am Samstag wurden bei den Tatverdächtigen Durchsuchungen durchgeführt. Dabei konnten umfangreiche Beweismittel sowie große Mengen von mutmaßlichem Diebesgut sichergestellt werden. Eine Vielzahl der aufgefundenen Gegenstände könnten aus vorangegangenen Einbrüchen stammen- die Prüfungen und Zuordnungen diesbezüglich dauern an.

Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde nach Entscheidung der zuständigen Richterin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zu den Tatbeiträgen der anderen Verdächtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

