Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Beschädigungen durch Pyrotechnik

Triptis (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag sprengten bislang unbekannte Täter gegen Mitternacht in Triptis einen Zigarettenautomat, einen Kleidercontainer und einen Briefkasten. Die genannten Gegenstände befanden sich in der Burkhardtstraße bzw. Wilhelm-Pieck-Straße. Es entstand hierbei jeweils erheblicher Sachschaden.

Die PI Saale-Orla bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise zur Tat und mögl. Tätern.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

