Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Flucht vor der Polizei

Sonneberg (ots)

Am 30.01.2026 gegen 15:00 Uhr sollte ein Fahrer eines Kleinkraftrades in Sonneberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer reagierte nicht auf das Anhaltesignal und fuhr mit weit überhöhter Geschwindindikeit mit Vollgas davon. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Aufgrund des Verdachts der Manipulation am Kleinkraftrad und dessen Leistungssteigerung wurde das Kleinkraftrad sichergestellt. Auch durfte der Fahrer seinen Führerschein der Polizei übergeben und wurde ebenfalls sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Wer kann Angaben zu dem Vorfall in Sonneberg, Stadtteil Köppelsdorf machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Telefonnummer 03675 / 875-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell