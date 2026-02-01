PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht Schwarza

Rudolstadt (ots)

Am 30.01.2026 erhielt die Polizei Saalfeld eine Mitteilung über eine Unfallflucht in der Schwarzburger Straße 25 in Schwarza. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr dabei gegen den Metallzaun einer Grundstückseinfahrt, wodurch der Pfeiler des Zaunes samt Verankerung herausgerissen wurde und Sachschaden entstand. Zum Verursacher selbst können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es wird um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher gebeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren