Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht Schwarza
Rudolstadt (ots)
Am 30.01.2026 erhielt die Polizei Saalfeld eine Mitteilung über eine Unfallflucht in der Schwarzburger Straße 25 in Schwarza. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr dabei gegen den Metallzaun einer Grundstückseinfahrt, wodurch der Pfeiler des Zaunes samt Verankerung herausgerissen wurde und Sachschaden entstand. Zum Verursacher selbst können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es wird um sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher gebeten.
