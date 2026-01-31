PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall in Lichte

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am 30.01.2026 gegen ca. 10:45 Uhr ereignete sich in Lichte in der Lichtetalstraße 95 beim dort befindlichen Baumarkt ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Beteiligt ist ein Postzustellertransporter. Es kam zu Blechschaden. Aufgrund unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang ermittelt die Polizei Sonneberg und bittet um sachdienliche Zeugenaussagen unter der Telefonnummer 03675 875-0

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

