Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hund zurückgelassen: Polizei und Veterinär-bzw. Ordnungsamt bringen Tier in Sicherheit

Bild-Infos

Download

Saalfeld (ots)

In einem Waldgebiet zwischen Schalkau und Almerswind fand gestern Vormittag ein junger Mann einen offensichtlich zurückgelassenen Hund. Die kleine Französische Bulldogge saß allein, zitternd und in einem insgesamt schlechten Zustand in einer verlassenen, einsturzgefährdeten Gartenhütte. Neben der Polizei waren auch Veterinär- und Ordnungsamt involviert. Schließlich wurde der Hund ins Tierheim gebracht und wird nun aufgepäppelt. Gegen ein Paar aus dem Ort, welches möglicherweise als Tierhalter in Frage kommt, wird nun aufgrund mehrerer Tatbestände ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell