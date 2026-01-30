PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Lehesten (ots)

Am Donnerstag, dem 29.01.2026, gegen 06:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Staatsbruch" in Richtung Lehesten. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstamm. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

