Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt
Lehesten (ots)
Am Donnerstag, dem 29.01.2026, gegen 06:15 Uhr befuhr ein 56-jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Staatsbruch" in Richtung Lehesten. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baumstamm. Der Fahrer sowie sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.
