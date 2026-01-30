LPI-SLF: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, dem 28.01.2026, gegen 18:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Johannes-Kepler-Straße in Rudolstadt zwei E-Scooter-Fahrer. Zuvor war den Beamten aufgefallen, dass an einem der Fahrzeuge kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Als die Polizisten die Fahrer zum Anhalten aufforderten, beschleunigte einer von ihnen und entzog sich zunächst der Kontrolle. Bei der anschließenden ...

