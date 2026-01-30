Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer entfernt sich vom Unfallort - Zeugen gesucht

Rosenthal am Rennsteig (ots)

Am Donnerstag, dem 29.01.2026, gegen 13:30 Uhr befuhr ein 75-jähriger Pkw-Fahrer die L 1095 von Neuendorf in Richtung Bad Lobenstein. Kurz nach der Ortslage Neuendorf kam ihm ein anderer Pkw entgegen. Beim Vorbeifahren berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Spiegel des Fahrzeugs des 75-Jährigen beschädigt. Ob am entgegenkommenden Pkw ebenfalls ein Schaden entstand, ist nicht bekannt, da dessen Fahrer weiterfuhr und sich vom Unfallort entfernte, ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Informationen geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0025070/2026 an die Polizei in Schleiz (Tel.: 03663 4310).

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell