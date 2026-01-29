Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss
Rudolstadt (ots)
Am Mittwoch, dem 28.01.2026, gegen 14.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Weimarischen Straße in Rudolstadt einen 61-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis zeigte, dass der Mann serh wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Der gemessene Wert lag bei über 1,2 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein eingezogen und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.
