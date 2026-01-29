PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Rudolstadt (ots)

Am Mittwoch, dem 28.01.2026, gegen 14.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Weimarischen Straße in Rudolstadt einen 61-jährigen Pkw-Fahrer. Während der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis zeigte, dass der Mann serh wahrscheinlich unter Alkoholeinfluss stand. Der gemessene Wert lag bei über 1,2 Promille. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde sein Führerschein eingezogen und im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:45

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Einbruch in AWO-Einrichtung

    Pößneck (ots) - Nach einem Einbruch in eine AWO-Einrichtung in Pößneck bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Montagnachmittag, dem 26. Januar, bis Dienstagmorgen, dem 27. Januar, gewaltsam in das Gebäude im Schlettweiner Steig ein. Die Täter verschafften sich durch Gewaltanwendung an einem Fenster Zutritt zu dem Objekt und betraten mehrere Räume. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:45

    LPI-SLF: Pkw rutscht weg - eine Person leicht verletzt

    Hirschberg (ots) - Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 22:00 Uhr geriet in der Uferstraße in Hirschberg ein geparkter Pkw vermutlich aufgrund von Glätte ins Rutschen. In dem Moment, als der 56-jährige Fahrzeughalter in das Auto einsteigen wollte, setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung. Durch die offenstehende Fahrertür wurde das Bein des Mannes zwischen der Tür und einem Busch eingeklemmt. Der 56-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren