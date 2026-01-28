Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Einbruch in AWO-Einrichtung

Pößneck (ots)

Nach einem Einbruch in eine AWO-Einrichtung in Pößneck bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Montagnachmittag, dem 26. Januar, bis Dienstagmorgen, dem 27. Januar, gewaltsam in das Gebäude im Schlettweiner Steig ein. Die Täter verschafften sich durch Gewaltanwendung an einem Fenster Zutritt zu dem Objekt und betraten mehrere Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Unbekannten Technik sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Durch das gewaltsame Eindringen in das Gebäude sowie weitere Beschädigungen im Inneren entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 bis 3.000 Euro. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld waren im Einsatz und suchten sowie sicherten Spuren am Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schlettweiner Steigs bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Schleiz unter Angabe der Vorgangsnummer 0022580 zu melden.

