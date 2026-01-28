PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrer ohne Fahrerlaubnis und mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

Allendorf / LK Saalfeld-Rudolstadt (ots)

Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 21:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Allendorf einen 20-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Bei der Überprüfung des Kennzeichens zeigte sich außerdem, dass dieses auf kein Fahrzeug zugelassen war. Der Pkw wurde somit ohne Zulassung und ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Straßenverkehr geführt.

Im weiteren Verlauf fanden die Beamten verschreibungspflichtige Medikamente im Fahrzeug, für die der Fahrer keinen Nachweis vorlegen konnte.

Gegen den 20-Jährigen wurden mehrere Strafanzeigen erstattet. Zudem erfolgte im Krankenhaus eine Blutentnahme, deren Ergebnis noch aussteht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

