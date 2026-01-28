PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Sonneberg

Sonneberg-Oberlind (ots)

Gestern kam es gegen 18.45 Uhr in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 26-jähriger Mann war mit seinem VW im Einmündungsbereich Lutherstraße/Pfarrgasse unterwegs und missachtete, bisherigen Erkenntnissen zufolge, die Vorfahrt eines 44-jährigen Nissan-Fahrers. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die beiden Männer wurden leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten PKW mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 44-jährige Unfallbeteiligte erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen die Beteiligten wurden mehrere Strafanzeigen erstattet, unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Die Lutherstraße war während der Verkehrsunfallaufnahme sowie der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sowie zur jeweiligen Tatbeteiligung werden durch die Polizeiinspektion Sonneberg geführt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Landespolizeiinspektion Saalfeld
