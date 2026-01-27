PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Fahrräder aus Keller entwendet - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Im Zeitraum vom 22.01.2026 bis zum 26.01.2026, etwa 17:00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Fahrräder aus einem verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mangelgasse in Rudolstadt. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Kellerräumen, entdeckten dort die Fahrräder und nahmen sie mit. Der Wert der entwendeten Räder liegt bei mehreren tausend Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wenn Sie den Einbruch bemerkt haben oder Hinweise zur Tat geben können, wenden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0022374/2026 an die Polizei in Saalfeld (Tel.: 03671 / 56 0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

