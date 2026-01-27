Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Eigentümer zu blauen SIMSON-Roller (SR50/80) gesucht

Pößneck / Gera / Jena / Saalfeld/Saale (ots)

Am 17.01.2026 gegen 14:00 Uhr wurde in der Pößnecker Innenstadt ein SIMSON-Roller (SR50/80) in der Farbe blau festgestellt. Der Roller wurde augenscheinlich seit mehreren Jahren nicht mehr genutzt, befand sich aber in einem guten Gesamtzustand. Am Roller war noch ein Versicherungskennzeichen angebracht, welches aber keine Informationen über den letzten Halter / Eigentümer erbrachte.

Hinweise zum Eigentümer oder der Herkunft des Rollers nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell