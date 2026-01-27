PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: mit gestohlenen E-Scooter und Haftbefehl unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 02.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Sonneberg, in der Oberlinder Straße, einen 37-Jährigen sowie eine 36-Jährige, welche beide, jeweils fahrenderweise, auf einem E-Scooter beobachtet wurden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der E-Scooter nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben, war der 37-Jährige. Gegen diesen lag ein Haftbefehl vor und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der mit der 36-jährigen Fahrerin durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Sie wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die entsprechenende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

