Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: mit gestohlenen E-Scooter und Haftbefehl unterwegs

Sonneberg (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 02.05 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in Sonneberg, in der Oberlinder Straße, einen 37-Jährigen sowie eine 36-Jährige, welche beide, jeweils fahrenderweise, auf einem E-Scooter beobachtet wurden. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der E-Scooter nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben, war der 37-Jährige. Gegen diesen lag ein Haftbefehl vor und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der mit der 36-jährigen Fahrerin durchgeführte Drogenvortest verlief positiv. Sie wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die entsprechenende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt.

