LPI-SLF: Pkw kollidiert mit Baum - Fahrer verletzt

Lehesten (ots)

Am Montag, dem 26.01.2026, gegen 16:30 Uhr kam es auf der L 1097, auf dem Streckenabschnitt zwischen der Lichtentanner Mühle und dem Abzweig Schmiedebach, zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer wurde dabei verletzt.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert. Der Fahrer wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

