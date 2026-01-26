Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Unfälle - überwiegend Blech- und Sachschäden- durch winterliche Fahrbahnverhältnisse

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg (ots)

Zwischen den frühen Morgenstunden und dem Vormittag kam es in allen drei Landkreisen der LPI Saalfeld aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse zu mehreren Verkehrsunfällen mit Blech- bzw. Sachschäden sowie zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Einzeln Unfälle ohne verletzte Personen werden nicht erwähnt , jedoch kann folgendes Resümee gezogen werden:

LK Saalfeld-Rudolstadt:

In Rudolstadt ereignete sich kurz vor 6.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Saalgasse / Anton-Sommer-Straße, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein Unfall zwischen zwei Lkw auf Höhe der Kaufland-Auffahrt führte zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

In Unterwellenborn wurde eine Straßenlaterne durch ein Räumfahrzeug beschädigt, sodass der Technische Service Infrastruktur (TSI) zum Einsatz kam. Personen wurden bei den übrigen Unfällen nicht verletzt.

Darüber hinaus kam es am Morgen im Bereich der Kreuzung Meininger Hof in Saalfeld sowie auf der B85 im Bereich der Einfädelungsspur aus Richtung Bad Blankenburg zu Stauerscheinungen aufgrund liegengebliebener Lkw. Der Arnsgereuther Berg musste von morgens bis zum Vormittag aufgrund querstehender Lkw zeitweise gesperrt werden.

LK Saale-Orla:

In Schleiz kam es gegen 7.00 Uhr im Bereich Teichstraße / Barbergasse dazu, dass sich ein Lkw festfuhr und die Fahrbahn zeitweise blockierte. Gegen 8.00 Uhr konnte die Strecke nach Räum- und Streumaßnahmen durch den Winterdienst wieder freigegeben werden.

Kurz nach 8.00 Uhr blieben am Abzweig Keila / Posen bei Neustadt an der Orla zwei Schulbusse aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse liegen. Die Busse waren teilweise mit Schulkindern besetzt. Die Kinder wurden in der Folge anderweitig zur Schule gebracht. Die Bergung der Busse erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt. Personen wurden nicht verletzt.

Auf der L 1077 ereignete sich kurz nach 9.00 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich eines Kreisverkehrs. Ein Lkw befuhr die Strecke aus Richtung der Anschlussstelle Dittersdorf kommend und kam beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse in den Straßengraben. Dabei entstand Sachschaden.

LK Sonneberg:

Auch im Landkreis Sonneberg kam es im Laufe des Vormittags aufgrund winterlicher Fahrbahnverhältnisse zu zahlreichen Verkehrsbeeinträchtigungen sowie Verkehrsunfällen, die überwiegend mit Blech- und Sachschäden einhergingen.

Gegen 9.30 Uhr blockierten im Bereich der B89 zwischen Bachfeld und Eisfeld zwei Lkw die Fahrbahn vollständig, sodass ein Durchkommen zeitweise nicht möglich war. Gegen 10.30 Uhr konnten die beiden Lkw beräumt und die Strecke wieder freigegeben werden.

Kurz vor 13.00 Uhr ereignete sich in Sonneberg in der Oberländerstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeug des Winterdienstes beim Rangieren einen dahinter befindlichen Pkw übersah. Es kam zum Zusammenstoß. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell