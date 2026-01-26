PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach missglücktem Überholmanöver/ Unfallflucht gesucht

B 90 Frössen (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem waghalsigen Überholmanöver auf der Bundesstraße 90 im Saale-Orla-Kreis, welches in einer Unfallflucht endete. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem silbernen PKW (wahrscheinlich Typ Kombi mit Tschechei-Kennzeichen) kurz vor 7 Uhr die Bundesstraße 90 in Richtung Frössen. Der Unbekannte überholte zwischen Frössen und Blintendorf dann aus einer LKW-Kolonne heraus und beachtete den herannahenden Gegenverkehr nicht. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste ein Verkehrsteilnehmer aus dem Gegenverkehr mit seinem VW Golf stark abbremsen. Eine dahinterfahrende Frau konnte mit ihrem Seat jedoch nicht rechtzeitig bremsen und fuhr daher auf. Dadurch wurde die Fahrerin leichtverletzt. Sie und ihr Beifahrer kamen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der unfallverursachende Überholende setzte seine Fahrt jedoch unerlaubt in Richtung Frössen fort, ohne sich um den Schaden - verursacht durch sein waghalisges Überholmanöver- zu kümmern. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in Schleiz unter Nennung der Vorgangsnummer 0021369 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

