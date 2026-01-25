PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waffe im Kofferraum

Sonneberg (ots)

Am Freitagmittag wurde der PI Sonneberg ein verdächtiger Pkw BMW mitgeteilt, welcher mit offenem Kofferraum auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Neustadter Straße stehen soll. Ein Fahrzeugführer sei nicht vor Ort und im Kofferraum sei ein pistolenähnlicher Gegenstand erkennbar. Bei der anschließenden Prüfung stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Schreckschusswaffe (Pistole) handelte. Die Waffe lag frei zugänglich im Kofferraum. Nachdem der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt war und er keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Pistole wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:21

    LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis

    Oppurg (ots) - Am Sonntagvormittag führten Polizeibeamte der PI Saale-Orla Verkehrskontrollen in der Ortslage Oppurg durch. Bei einem 26-jährigen VW-Fahrer wurde der Einfluss von Cannabis festgestellt. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:15

    LPI-SLF: Zeche geprellt

    Neuhaus am Rennweg (ots) - Am frühen Samstagmorgen meldete sich ein Taxifahrer bei der PI Sonneberg, weil er soeben zwei Fahrgäste von Hessen nach Neuhaus am Rennweg beförderte und diese für die Fahrt nicht bezahlen wollten bzw. plötzlich die Flucht ergriffen. Bei der Sachverhaltsklärung konnte einer der beiden Täter ermittelt werden, weil er seinen Personalausweis im Taxi zurück ließ. Der zweite Täter ist aktuell noch unbekannt. Hinweise nimmt die PI Sonneberg ...

    mehr
  • 25.01.2026 – 12:15

    LPI-SLF: Waffe liegt offen im Kofferraum

    Sonneberg (ots) - Am Freitagmittag erhielt die PI Sonneberg eine Mitteilung, dass sich auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in Sonneberg ein Pkw BMW mit geöffneter Kofferraumklappe befinden soll. Ein verantwortlicher Fahrer sei nicht vor Ort und in dem Kofferraum soll ein pistolenähnlicher Gegenstand erkennbar sein. Die anschließende Prüfung der Beamten bestätigte die Angaben des Mitteilers. Es handelte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren