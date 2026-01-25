Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waffe im Kofferraum

Sonneberg (ots)

Am Freitagmittag wurde der PI Sonneberg ein verdächtiger Pkw BMW mitgeteilt, welcher mit offenem Kofferraum auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Neustadter Straße stehen soll. Ein Fahrzeugführer sei nicht vor Ort und im Kofferraum sei ein pistolenähnlicher Gegenstand erkennbar. Bei der anschließenden Prüfung stellten die Beamten fest, dass es sich um eine Schreckschusswaffe (Pistole) handelte. Die Waffe lag frei zugänglich im Kofferraum. Nachdem der verantwortliche Fahrzeugführer ermittelt war und er keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Pistole wurde sichergestellt.

