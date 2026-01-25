PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Waffe liegt offen im Kofferraum

Sonneberg (ots)

Am Freitagmittag erhielt die PI Sonneberg eine Mitteilung, dass sich auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in Sonneberg ein Pkw BMW mit geöffneter Kofferraumklappe befinden soll. Ein verantwortlicher Fahrer sei nicht vor Ort und in dem Kofferraum soll ein pistolenähnlicher Gegenstand erkennbar sein. Die anschließende Prüfung der Beamten bestätigte die Angaben des Mitteilers. Es handelte sich um eine Schreckschusswaffe (Pistole), welche offen im Kofferraum lag. Nachdem der verantwortliche Fahrzeugführer schnell ermittelt wurde und er keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen konnte, erhielt er eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Waffe wurde vor Ort sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

