Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Cannabis
Oppurg (ots)
Am Sonntagvormittag führten Polizeibeamte der PI Saale-Orla Verkehrskontrollen in der Ortslage Oppurg durch. Bei einem 26-jährigen VW-Fahrer wurde der Einfluss von Cannabis festgestellt. Eine Blutentnahme wurde zur Beweissicherung im Krankenhaus durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
