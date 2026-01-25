PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Pkw landet auf Dach

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am frühen Freitagmorgen befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die B281 von Lichte nach Neuhaus am Rennweg. Kurz nach dem Ortseingang kollidierte der Pkw mit einem abgeparkten VW Polo in der Schwarzburger Straße und überschlug sich bei der Kollision. Der Pkw landete in der weiteren Folge auf dem Dach. Weil sich zufällig ein Polizeibeamter auf dem Weg zum Dienst hinter dem Unfallfahrzeug befand, konnte dem Fahrer schnell geholfen werden und er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Die genauen Unfallumstände sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

