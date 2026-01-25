PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Zeche geprellt

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am frühen Samstagmorgen meldete sich ein Taxifahrer bei der PI Sonneberg, weil er soeben zwei Fahrgäste von Hessen nach Neuhaus am Rennweg beförderte und diese für die Fahrt nicht bezahlen wollten bzw. plötzlich die Flucht ergriffen. Bei der Sachverhaltsklärung konnte einer der beiden Täter ermittelt werden, weil er seinen Personalausweis im Taxi zurück ließ. Der zweite Täter ist aktuell noch unbekannt. Hinweise nimmt die PI Sonneberg unter der Rufnummer 03675/8750 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Sonneberg
Telefon: 03675 875 0
E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

