Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Diebstahl von E-Bikes

Saalfeld (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag wurden aus einem verschlossenen Kellerabteil in der Saalfelder Sagittariusstraße 24 zwei E-Bikes entwenden. Es handelt sich um ein schwarzes Cube und ein schwarzes Giant im Gesamtwert von ca. 5.000 Euro. Ein weiteres E-Bike, ein schwarzes Pegasus im Wert von ca. 3.600 Euro, wurde zwischen Freitag voriger Woche und Freitag dieser Woche aus einem verschlossenen Kellerabteil in der Saalfelder Kircherstraße 27 entwendet. Hinweise auf den oder die Täter habe sich bisher nicht ergeben, deshalb werden Zeugen gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0020176 bzw. 0019839 bei der Polizei Saalfeld, Telefon 03671 560, zu melden.

