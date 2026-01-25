Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Lauscha, Neuhaus am Rennweg (ots)
Am Samstagmittag meldete sich ein aufmerksamer Bürger, weil vor ihm ein Pkw Nissan in Schlangenlinien fuhr. Die Fahrt ging von Steinach bis nach Lauscha, dort verlor der Mitteiler den Pkw zunächst. Die Beamten der PI Sonneberg konnten den Pkw später in der Ortslage Neuhaus am Rennweg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei wurde bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer ein Atemalkoholwert von ca. 1,77 Promille festgestellt. Der nun Beschuldigte wurde zur Blutentnahme gebeten und sein Führerschein sichergestellt.
