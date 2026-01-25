Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrer eines dunklen Pkw gesucht
Schleiz/Oberböhmsdorf (ots)
Wie am gestrigen Tag berichtet, wurde am Samstag, den 24.01.26 gegen 14:55 Uhr ein 46-jähriger Fiat-Fahrer mit 1,74 Promille durch Polizeibeamte der PI Saale-Orla in der Ortslage Oberböhmsdorf festgestellt. Ein Strafverfahren wurde unter 0020635/2026 eingeleitet. Kurz vor der Feststellungszeit, gegen 14:50 Uhr, befuhr ein vermutlich dunkler Pkw die Plauensche Straße von Oberböhmsdorf kommend in Richtung Schleiz und kam somit dem Fiat-Fahrer entgegen. Der Fahrer dieses dunklen Pkw wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0020635/2026 bei der PI Saale-Orla zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell