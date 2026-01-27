Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Auseinandersetzung in Linienbus - Polizei ermittelt

Schleiz (ots)

Gestern Abend kam es kurz nach 21 Uhr in einem Linienbus in Schleiz zu einer Auseinandersetzung. Drei alkoholisierte Männer waren zuvor in Gera in den Bus eingestiegen und fuhren in Richtung Busbahnhof Schleiz. Aus bislang ungeklärter Ursache beleidigten sie die Busfahrerin sowie deren anwesenden Bruder und drohten mit Schlägen. Nach Eintreffen der Polizei wurden die drei Tatverdächtigen festgestellt. Alle wiesen einen Alkoholwert von über einem Promille auf und versuchten zu flüchten. Im weiteren Verlauf beleidigten und bedrohten sie auch die eingesetzten Beamten. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger leistete Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen. Polizeibeamte sowie die Täter wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Videoaufzeichnungen aus dem Bus dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell