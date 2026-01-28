Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw rutscht weg - eine Person leicht verletzt

Hirschberg (ots)

Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 22:00 Uhr geriet in der Uferstraße in Hirschberg ein geparkter Pkw vermutlich aufgrund von Glätte ins Rutschen. In dem Moment, als der 56-jährige Fahrzeughalter in das Auto einsteigen wollte, setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung.

Durch die offenstehende Fahrertür wurde das Bein des Mannes zwischen der Tür und einem Busch eingeklemmt. Der 56-Jährige erlitt dabei eine Verletzung am Bein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell