Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor neuer Betrugsmasche: "Quishing" - gefälschte QR-Codes zu Paketbenachrichtigungen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg: (ots)

Aktuell befinden sich nach polizeilichen Erkenntnissen Flyer im Umlauf, die in Briefkästen verteilt werden. Diese ähneln optisch Einwurfbenachrichtigungen über verpasste Paketsendungen, wie sie unter anderem von DHL verwendet werden, Die Flyer enthalten einen QR-Code sowie den Text "Sendung verpasst - kein Problem". Über das Scannen des QR-Codes gelangt man auf eine Internetseite. Hierbei könnte es sich um sogenanntes "Quishing" handeln. Dabei werden QR-Codes genutzt, um Nutzer auf gefälschte Webseiten zu leiten. Ziel ist es, persönliche Daten, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abzugreifen oder Schadsoftware auf dem Endgerät zu installieren. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unbekannte QR-Codes aus Flyern oder Schreiben zu scannen, da es sich hierbei um eine Betrugsmasche handeln könnte. Bei verdächtigen Schreiben oder Fragen kontaktieren Sie die örtlich zuständige Polizei.

