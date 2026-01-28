PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor neuer Betrugsmasche: "Quishing" - gefälschte QR-Codes zu Paketbenachrichtigungen

Landkreise Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg: (ots)

Aktuell befinden sich nach polizeilichen Erkenntnissen Flyer im Umlauf, die in Briefkästen verteilt werden. Diese ähneln optisch Einwurfbenachrichtigungen über verpasste Paketsendungen, wie sie unter anderem von DHL verwendet werden, Die Flyer enthalten einen QR-Code sowie den Text "Sendung verpasst - kein Problem". Über das Scannen des QR-Codes gelangt man auf eine Internetseite. Hierbei könnte es sich um sogenanntes "Quishing" handeln. Dabei werden QR-Codes genutzt, um Nutzer auf gefälschte Webseiten zu leiten. Ziel ist es, persönliche Daten, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen abzugreifen oder Schadsoftware auf dem Endgerät zu installieren. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unbekannte QR-Codes aus Flyern oder Schreiben zu scannen, da es sich hierbei um eine Betrugsmasche handeln könnte. Bei verdächtigen Schreiben oder Fragen kontaktieren Sie die örtlich zuständige Polizei.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 09:45

    LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Einbruch in AWO-Einrichtung

    Pößneck (ots) - Nach einem Einbruch in eine AWO-Einrichtung in Pößneck bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum von Montagnachmittag, dem 26. Januar, bis Dienstagmorgen, dem 27. Januar, gewaltsam in das Gebäude im Schlettweiner Steig ein. Die Täter verschafften sich durch Gewaltanwendung an einem Fenster Zutritt zu dem Objekt und betraten mehrere Räume. Nach bisherigen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:45

    LPI-SLF: Pkw rutscht weg - eine Person leicht verletzt

    Hirschberg (ots) - Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 22:00 Uhr geriet in der Uferstraße in Hirschberg ein geparkter Pkw vermutlich aufgrund von Glätte ins Rutschen. In dem Moment, als der 56-jährige Fahrzeughalter in das Auto einsteigen wollte, setzte sich das Fahrzeug plötzlich in Bewegung. Durch die offenstehende Fahrertür wurde das Bein des Mannes zwischen der Tür und einem Busch eingeklemmt. Der 56-Jährige ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:42

    LPI-SLF: Fahrer ohne Fahrerlaubnis und mit nicht zugelassenem Pkw unterwegs

    Allendorf / LK Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Am Dienstag, dem 27.01.2026, gegen 21:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in Allendorf einen 20-jährigen Pkw-Fahrer. Dabei stellten sie fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Überprüfung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren